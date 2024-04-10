Уровень реки Урал около Оренбурга вырос до 1022 см

В ЕДДС Оренбурга заявили, что уровень реки Урал рядом с городом вырос на 12 см, достигнув отметки 1022 см.

РИА Новости

«На 20:00 (18:00 мск) информация была 10 м 22 см», — цитирует службу ТАСС. Уточняется, что опасной считалась отметка 930 см. Ранее в МЧС России заявили, что уровень воды у Оренбурга вырос на 22 см, а возле Орска упал на 10 см.