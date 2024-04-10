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Уровень реки Урал около Оренбурга вырос до 1022 см

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В ЕДДС Оренбурга заявили, что уровень реки Урал рядом с городом вырос на 12 см, достигнув отметки 1022 см.
Уровень реки Урал около Оренбурга вырос до 1022 см
  • РИА Новости

«На 20:00 (18:00 мск) информация была 10 м 22 см», — цитирует службу ТАСС.

Уточняется, что опасной считалась отметка 930 см.

Ранее в МЧС России заявили, что уровень воды у Оренбурга вырос на 22 см, а возле Орска упал на 10 см.

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