Уровень реки Урал около Оренбурга вырос до 1022 см
В ЕДДС Оренбурга заявили, что уровень реки Урал рядом с городом вырос на 12 см, достигнув отметки 1022 см.
- РИА Новости
«На 20:00 (18:00 мск) информация была 10 м 22 см», — цитирует службу ТАСС.
Уточняется, что опасной считалась отметка 930 см.
Ранее в МЧС России заявили, что уровень воды у Оренбурга вырос на 22 см, а возле Орска упал на 10 см.
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