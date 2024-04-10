В МЧС заявили о росте уровня воды около Оренбурга и падении возле Орска

В МЧС России заявили, что уровень воды у Оренбурга вырос на 22 см, а возле Орска упал на 10 см.

Об этом ТАСС рассказали в ведомстве.

«В Орске наблюдается устойчивая динамика по снижению уровня воды. На данный момент показатели уменьшились ещё на 10 см — до 894 см», — заявили в МЧС.

Уточняется, что к настоящему моменту вода ушла более чем из 250 жилых домов.

Вместе с этим, по данным спасателей, возле Оренбурга уровень воды в реке Урал вырос на 22 см.

Ранее в ГУ МЧС по Курганской области заявили, что паводковые воды пришли в шесть населённых пунктов региона.