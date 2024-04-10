В МЧС заявили о росте уровня воды около Оренбурга и падении возле Орска
- РИА Новости
Об этом ТАСС рассказали в ведомстве.
«В Орске наблюдается устойчивая динамика по снижению уровня воды. На данный момент показатели уменьшились ещё на 10 см — до 894 см», — заявили в МЧС.
Уточняется, что к настоящему моменту вода ушла более чем из 250 жилых домов.
Вместе с этим, по данным спасателей, возле Оренбурга уровень воды в реке Урал вырос на 22 см.
Ранее в ГУ МЧС по Курганской области заявили, что паводковые воды пришли в шесть населённых пунктов региона.