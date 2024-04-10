Паслер: половина скважин Орска вышла из строя в результате паводка

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что половина скважин Орска вышла из строя в результате паводка.

Об этом он сообщил во время общения с жителями города.

«У нас потери на сегодняшний день — условно говоря, половина скважин. Конечно, это влияет на водоснабжение. Не 100% остановлено водоснабжение, но часть территорий, конечно, страдает», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что в настоящий момент вся коммунальная инфраструктура остаётся под водой, но в течение нескольких дней вода должна отступить. Вскоре после этого начнутся восстановительные работы.

Ранее в МЧС России заявили, что уровень воды у Оренбурга вырос на 22 см, а возле Орска упал на 10 см.