За тратами членов семьи следят 37% россиян
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные совместного опроса банков ВТБ и «Открытие».
Примерно столько же участников исследования (35%) готовы контролировать расходы своих близких только поверхностно.
Остальные респонденты заявили, что в семье важно доверять друг другу и не следить за чужими расходами.
Ранее преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнёры» Антон Палюлин рассказал о порядке раздела кредитов во время развода.