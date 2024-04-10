За тратами членов семьи следят 37% россиян

Согласно новому исследованию, 37% россиян считают нужным чётко отслеживать траты членов семьи в рамках контроля общего семейного бюджета.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные совместного опроса банков ВТБ и «Открытие».

Примерно столько же участников исследования (35%) готовы контролировать расходы своих близких только поверхностно.

Остальные респонденты заявили, что в семье важно доверять друг другу и не следить за чужими расходами.

Ранее преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнёры» Антон Палюлин рассказал о порядке раздела кредитов во время развода.