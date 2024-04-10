Школьники представили свои проекты губернатору Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с победителями конкурса школьных проектов «Дети решают».

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В пермском детском технопарке «Кванториум Фотоника» школьники представили губернатору свои проекты.

«Популярнее всего стало направление по патриотическому воспитанию. Здесь выиграли проекты Гайнского округа «Юнармейская комната», Губахинского округа «Жизнь и годы отданы Губахе» и Чердынского округа «Добро пожаловать в музей», — рассказали в пресс-службе.

В 2023 году на реализацию проектов было выделено 200 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Тверской области открыли семь центров «Точка роста» с начала года.