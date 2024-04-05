В Тверской области открыли семь центров «Точка роста» с начала года

В Тверской области начали работу семь центров «Точка роста» с начала 2024 года. Они находятся в школах Aндреапольского, Калининского, Кимрского, Сонковского и Торопецкого округов.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Всего в 2024 году в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» в регионе откроют 56 таких центров.

«Для Тверской области реализация национального проекта «Образование» даёт возможность решить ряд ключевых вопросов развития региона. Это обеспечение доступа к качественному образованию детей и молодёжи вне зависимости от места жительства, внедрение цифровых технологий в процесс обучения и воспитания», — заявил губернатор Игорь Руденя.

Ранее НСН сообщала, что в Москве в три раза увеличилось число студентов-бюджетников среди выпускников.