RT в Telegram
Подпишись

В Тверской области открыли семь центров «Точка роста» с начала года

Короткая ссылка
В Тверской области начали работу семь центров «Точка роста» с начала 2024 года. Они находятся в школах Aндреапольского, Калининского, Кимрского, Сонковского и Торопецкого округов.
В Тверской области открыли семь центров «Точка роста» с начала года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Всего в 2024 году в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» в регионе откроют 56 таких центров.

«Для Тверской области реализация национального проекта «Образование» даёт возможность решить ряд ключевых вопросов развития региона. Это обеспечение доступа к качественному образованию детей и молодёжи вне зависимости от места жительства, внедрение цифровых технологий в процесс обучения и воспитания», — заявил губернатор Игорь Руденя.

Ранее НСН сообщала, что в Москве в три раза увеличилось число студентов-бюджетников среди выпускников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить