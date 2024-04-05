В Тверской области открыли семь центров «Точка роста» с начала года
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Об этом сообщает tverigrad.ru.
Всего в 2024 году в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» в регионе откроют 56 таких центров.
«Для Тверской области реализация национального проекта «Образование» даёт возможность решить ряд ключевых вопросов развития региона. Это обеспечение доступа к качественному образованию детей и молодёжи вне зависимости от места жительства, внедрение цифровых технологий в процесс обучения и воспитания», — заявил губернатор Игорь Руденя.
Ранее НСН сообщала, что в Москве в три раза увеличилось число студентов-бюджетников среди выпускников.