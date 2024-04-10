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Онищенко рассказал о способах защиты от клещей

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Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, как защититься от клещей.

«Когда вы пошли в лес, нужно обязательно надеть такую одежду, чтобы было меньше открытых поверхностей кожи: рубашки с застёгнутым длинным рукавом, также ноги должны быть закрыты. После похода в поле, где тоже может быть клещ, нужно осмотреть себя, особенно детей», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, тревожить должно любое присасывание клеща, даже если регион считается благополучным. Как отметил Онищенко, необходимо обратиться в ближайшую лабораторию и сдать насекомое на проверку.

«Ежегодно до 600 тыс. людей обращаются по причине присасывания клещей, это большая цифра», — добавил Онищенко.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов посоветовал брать на субботник плотные текстильные или резиновые перчатки, так как они спасут от грязи и защитят руки от заноз и порезов.

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