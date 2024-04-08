Врач Иванов посоветовал брать на субботник плотные перчатки

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов посоветовал брать на субботник плотные текстильные или резиновые перчатки, так как они спасут от грязи и защитят руки от заноз и порезов.

В беседе с Life.ru эксперт также рекомендовал надевать закрытую обувь. Если предстоит работа с граблями, лопатой или метлой, то можно выбрать инвентарь с длинной ручкой, чтобы не слишком сильно наклоняться вперёд.

«Кроме того, не стоит забывать, что ранняя весна — это время, когда просыпаются иксодовые клещи. Встретиться с ними можно даже во дворе или в парке. Они прячутся в прошлогодней листве, на ветках деревьев и кустарников», — предупредил Иванов.

После субботника он советует ещё на улице встряхнуть верхнюю куртку, а дома — внимательно осмотреть себя и принять душ.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.