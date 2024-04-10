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Госдума приняла в I чтении законопроект о борьбе с фиктивными браками мигрантов

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Депутаты Государственной думы приняли в I чтении законопроект о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России.
Госдума приняла в I чтении законопроект о борьбе с фиктивными браками мигрантов
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данный документ, законопроектом устанавливается срок нахождения в браке в два года для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощённом порядке.

Вместе с этим документом предлагается аннулировать РВП и вид на жительство в случае, если решением судьи было отменено усыновление или аннулирована запись акта об установлении отцовства иностранного гражданина в отношении соответствующего ребёнка, а также в случае признания судом брака с российским гражданином или гражданкой недействительным.

Ранее в Москве задержали пятерых человек, незаконно выдававших мигрантам сертификаты о знании русского языка для получения вида на жительство.

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