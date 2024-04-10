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Специалист Лопатин посоветовал сразу сообщить о потере смартфона оператору

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Старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов «МегаФона» Борис Лопатин рекомендовал при утере смартфона сразу сообщить об этом оператору сотовой связи.
Специалист Лопатин посоветовал сразу сообщить о потере смартфона оператору
  • Gettyimages.ru

«Даже если само устройство было защищено кодом, а сим-карта — нет, её могут переставить в другой смартфон для доступа к онлайн-банкам и платёжным системам», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, в случае утери или кражи сим-карты необходимо заблокировать её у мобильного оператора для предотвращения доступа к конфиденциальной информации и её использования для вымогательства, а также хищения денежных средств со счетов.

«Кроме того, стоит запросить у оператора детализацию активности по вашему номеру. Так можно проверить, что происходило, пока смартфон находился в чужих руках: совершались ли какие-то вызовы или другие мобильные операции», — заключил эксперт.

Ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин выразил мнение, что не стоит показывать экран своего смартфона окружающим.

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