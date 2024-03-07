Специалист Курочкин посоветовал не показывать экран своего смартфона окружающим

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин выразил мнение, что не стоит показывать экран своего смартфона окружающим.

«Основная защита здесь — никому ничего не демонстрировать с экрана, если это не ваш близкий родственник. А так, конечно, никому ничего не показывать. Никакой сотрудник банка не может лазить по вашему телефону, ничего спрашивать не имеют права», — заявил Курочкин в беседе с телеканалом «360».

По его словам, также есть программы, позволяющие удалённо управлять гаджетами.

«Просто не ставьте эти приложения», — добавил он.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рекомендовал не использовать дешёвые зарядные устройства для смартфона.