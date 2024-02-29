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Специалист Ульянов предостерёг от использования дешёвых зарядок для смартфона

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Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рекомендовал не использовать дешёвые зарядные устройства для смартфона.
Специалист Ульянов предостерёг от использования дешёвых зарядок для смартфона
  • Gettyimages.ru

«Дешёвая зарядка, скорее всего, не сможет сжечь гаджет явным образом. Но теоретически способна привести к его выходу из строя», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил специалист, такое устройство может выдавать более высокое напряжение, что приведёт к поломке микросхем внутри гаджета.

Ульянов подчеркнул, что для сохранности смартфона лучше пользоваться стандартной зарядкой от проверенных брендов, отвечающих за качество.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что не стоит делать с наушниками, чтобы они прослужили долго.

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