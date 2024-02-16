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Аналитик Муртазин посоветовал не чистить наушники зубочисткой

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что не стоит делать с наушниками, чтобы они прослужили долго (например, не чистить их зубочисткой).
Аналитик Муртазин посоветовал не чистить наушники зубочисткой
  • Gettyimages.ru
  • © valiantsin suprunovich

«Надо помнить, что наушники — это аксессуар, который в большинстве случаев не ремонтируется», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил специалист, часто наушники забывают в машине на морозе. От этого теряется ёмкость аккумулятора и уменьшается время работы.

«Наушники, как и любая электроника, боятся воды, влаги, только если они не влагозащищённые. Как правило, большая часть моделей такой защиты не имеет. Зарядный кейс тоже боится воды», — заключил эксперт.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, что существует несколько способов продлить заряд батареи смартфона.

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