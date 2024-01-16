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Специалист Ульянов: отключение части приложений продлит заряд батареи смартфона

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Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, что существует несколько способов продлить заряд батареи смартфона.
Специалист Ульянов: отключение части приложений продлит заряд батареи смартфона
  • Gettyimages.ru
  • © Burak Sür

В беседе с сайтом «Москва 24» он посоветовал в настройках мобильного устройства проверить все приложения и запретить части из них работать в фоновом режиме. Так, по его словам, удастся снизить энергопотребление телефона.

При этом запрещать фоновую активность следует только у тех приложений, которыми человек не пользуется на постоянной основе, отметил Ульянов.

Наряду с этим для экономии заряда можно уменьшить яркость устройства, что также позволит сократить потребление аккумулятора смартфона, добавил эксперт.

Ранее директор департамента инфраструктуры EdgeЦентр Алексей Учакин дал рекомендации, как правильно заряжать смартфон.

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