Песков: представители бизнеса могут оспаривать санкции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение суда ЕС снять санкции против предпринимателя Михаила Фридмана.

По его словам, представители крупного бизнеса имеют возможности оспаривать санкции и реализуют их.

«Абсолютно каждый случай отдельный, и его нужно отдельно воспринимать. Разумеется, что представители крупного бизнеса имеют возможности оспаривать эти санкционные решения в отношении себя в судебных инстанциях, они реализуют эти возможности», — заявил Песков.

Ранее появилась информация, что суд Евросоюза удовлетворил иск бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана об отмене введённых в отношении них санкций.

В марте пресс-секретарь президента России заявил о мобилизации российской экономики из-за санкций Запада.

По его словам, российские власти сделали так, что Россия стала получать от санкций дивиденды.