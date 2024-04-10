Песков: представители бизнеса могут оспаривать санкции
- РИА Новости
По его словам, представители крупного бизнеса имеют возможности оспаривать санкции и реализуют их.
«Абсолютно каждый случай отдельный, и его нужно отдельно воспринимать. Разумеется, что представители крупного бизнеса имеют возможности оспаривать эти санкционные решения в отношении себя в судебных инстанциях, они реализуют эти возможности», — заявил Песков.
Ранее появилась информация, что суд Евросоюза удовлетворил иск бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана об отмене введённых в отношении них санкций.
В марте пресс-секретарь президента России заявил о мобилизации российской экономики из-за санкций Запада.
По его словам, российские власти сделали так, что Россия стала получать от санкций дивиденды.