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Песков заявил о мобилизации российской экономики из-за санкций Запада

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о мобилизации российской экономики из-за санкций Запада.

По его словам, российские власти сделали так, что Россия стала получать от санкций дивиденды.

«Дивиденды в виде внутренней мобилизации, в виде внутренней мобилизации всех наших ресурсов, в виде внутренней мобилизации нашего производства, в виде активизации работы по освоению новых технологий, внедрению их в производство, компенсированию тех секторов экономики, откуда выходят иностранцы», — сказал он.

Песков подчеркнул, что бизнес с радостью осваивает освободившиеся ниши и делает это не хуже иностранных компаний.

«Это говорит о том, что санкции несут проблемы, но они не работают», — добавил представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что российская экономика становится более сложной, технологичной и несырьевой.

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