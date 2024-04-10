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В столице начался приём заявок на конкурс «Московские мастера»

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Начался приём заявок на городской конкурс профессионального мастерства «Московские мастера» в номинации «Специалист по работе с молодёжью».
В столице начался приём заявок на конкурс «Московские мастера»
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает сайт «Москва 24», рассказала председатель комитета общественных связей и молодёжной политики Екатерина Драгунова.

Главная тема конкурса в этом году — «Москва — молодёжная столица России». Он пройдёт в четыре этапа: заявочного, презентационного, полуфинального и финального.

Подать заявку на участие можно до 3 мая на портале «Молодёжь Москвы». Участвовать смогут специалисты в области молодёжной политики старше 18 лет и с опытом работы от шести месяцев.

Ранее сообщалось, что на Кубани окажут содействие в трудоустройстве 30 тыс. подростков в 2024 году.

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