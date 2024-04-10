В столице начался приём заявок на конкурс «Московские мастера»
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Об этом, как сообщает сайт «Москва 24», рассказала председатель комитета общественных связей и молодёжной политики Екатерина Драгунова.
Главная тема конкурса в этом году — «Москва — молодёжная столица России». Он пройдёт в четыре этапа: заявочного, презентационного, полуфинального и финального.
Подать заявку на участие можно до 3 мая на портале «Молодёжь Москвы». Участвовать смогут специалисты в области молодёжной политики старше 18 лет и с опытом работы от шести месяцев.
Ранее сообщалось, что на Кубани окажут содействие в трудоустройстве 30 тыс. подростков в 2024 году.