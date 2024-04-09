На Кубани окажут содействие в трудоустройстве 30 тысячам подростков в 2024 году

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своих соцсетях заявил, что в этом году в регионе власти планируют официально трудоустроить порядка 30 тыс. подростков от 14 до 18 лет.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

«Для них подберут вакансии в сфере жилищно-коммунального хозяйства, школах, учреждениях культуры, молодёжи и спорта, в сельском хозяйстве, а также в санаторно-курортной сфере», — говорится в тексте.

По словам Кондратьева, на эти цели из бюджета края направили 28,5 млн рублей.

Ранее газета «Взгляд» сообщила, что директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский выступил спикером на традиционном уроке «Разговоры о важном». Темой беседы стал поиск себя в современном обществе.