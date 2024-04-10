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Объём поставок бутилированной воды в магазины Кургана увеличат на 700%

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Объём поставок бутилированной воды в магазины Кургана, где ожидается серьёзный паводок, будет увеличен на 700%.
Объём поставок бутилированной воды в магазины Кургана увеличат на 700%
  • Gettyimages.ru

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил заместитель губернатора по экономической политике региона Сергей Гаврин.

«9 апреля объём поставок бутилированной воды в магазины Кургана увеличен по сравнению со среднедневным показателем марта на 240%. С 10 апреля этот показатель будет увеличен на 700%», — отметил он.

Ранее сообщалось, что на фоне ухудшения прогноза по паводку в Курганской области частично перекрыли движение для более быстрой доставки грунта для укрепления дамбы.

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