RT в Telegram
Подпишись

В Курганской области частично перекрыли движение для укрепления дамбы

Короткая ссылка
На фоне ухудшения прогноза по паводку в Курганской области частично перекрыли движение для более быстрой доставки грунта для укрепления дамбы.

«В ускоренном режиме идут работы по укреплению и подъему уровня дамбы. Для этого необходим большой объём грунта. Чтобы грузовые автомобили могли беспрепятственно и быстро доставлять грунт, с 10 апреля вводятся временные ограничения движения», — говорится в сообщении правительства региона.

Уточняется, что речь идёт о нескольких маршрутах в черте города.

За сутки уровень воды в реке Тобол в Кургане увеличился на 23 см.

Уровень реки Урал в Оренбурге за ночь поднялся почти на 50 см.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить