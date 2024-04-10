В Курганской области частично перекрыли движение для укрепления дамбы

На фоне ухудшения прогноза по паводку в Курганской области частично перекрыли движение для более быстрой доставки грунта для укрепления дамбы.

«В ускоренном режиме идут работы по укреплению и подъему уровня дамбы. Для этого необходим большой объём грунта. Чтобы грузовые автомобили могли беспрепятственно и быстро доставлять грунт, с 10 апреля вводятся временные ограничения движения», — говорится в сообщении правительства региона.

Уточняется, что речь идёт о нескольких маршрутах в черте города.

За сутки уровень воды в реке Тобол в Кургане увеличился на 23 см.

Уровень реки Урал в Оренбурге за ночь поднялся почти на 50 см.