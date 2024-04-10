В Курганской области частично перекрыли движение для укрепления дамбы
«В ускоренном режиме идут работы по укреплению и подъему уровня дамбы. Для этого необходим большой объём грунта. Чтобы грузовые автомобили могли беспрепятственно и быстро доставлять грунт, с 10 апреля вводятся временные ограничения движения», — говорится в сообщении правительства региона.
Уточняется, что речь идёт о нескольких маршрутах в черте города.
За сутки уровень воды в реке Тобол в Кургане увеличился на 23 см.
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