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В Челябинске заявили о снижении уровня безработицы

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В Челябинске продолжает снижаться уровень безработицы.
В Челябинске заявили о снижении уровня безработицы
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает URA.RU, говорится в заявлении Контрольно-счётной палаты Челябинска.

«В I квартале 2024 года количество зарегистрированных безработных составило 9,2 тыс. человек, в марте 2023 года — 13,1 тыс. человек, а в марте 2022 года — 17,2 тыс. человек. При этом в 2024 году уровень безработицы составил 0,52%, в I квартале 2023 года — 0,72%, в том же месяце 2022 года — 0,94%», — сообщили в ведомстве.

При этом количество вакансий в регионе продолжает расти.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о рекордном снижении безработицы в стране.

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