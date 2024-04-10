В Челябинске заявили о снижении уровня безработицы

В Челябинске продолжает снижаться уровень безработицы.

Об этом, как сообщает URA.RU, говорится в заявлении Контрольно-счётной палаты Челябинска.

«В I квартале 2024 года количество зарегистрированных безработных составило 9,2 тыс. человек, в марте 2023 года — 13,1 тыс. человек, а в марте 2022 года — 17,2 тыс. человек. При этом в 2024 году уровень безработицы составил 0,52%, в I квартале 2023 года — 0,72%, в том же месяце 2022 года — 0,94%», — сообщили в ведомстве.

При этом количество вакансий в регионе продолжает расти.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о рекордном снижении безработицы в стране.