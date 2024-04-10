Россиянина приговорили к заключению за попытку поджога военного аэродрома

Второй Западный окружной военный суд признал виновным 19-летнего россиянина Всеволода Куликова в покушении на госизмену, попытке поджога части ВПП военного аэродрома и примкнуть к организации «Легион «Свобода России».*

«На выездном заседании в Липецке судья... признал Всеволода Алексеевича Куликова виновным... Подсудимому окончательно назначено девять лет лишения свободы... В качестве дополнительного наказания ему также назначен один год ограничения свободы без штрафа», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда Ирины Жирновой.

Отмечается, что приговор подлежит обжалованию в установленные сроки.

Ранее стало известно, что в Москве за госизмену задержан украинский агент, который запускал беспилотники рядом с военными объектами, чтобы запутать ПВО ложными целями.

В марте Федеральная служба безопасности совместно с МВД России задержала сторонника запрещённой террористической организации «Легион «Свобода России» за подготовку терактов в Брянске.

* «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.