Россиянина приговорили к заключению за попытку поджога военного аэродрома
«На выездном заседании в Липецке судья... признал Всеволода Алексеевича Куликова виновным... Подсудимому окончательно назначено девять лет лишения свободы... В качестве дополнительного наказания ему также назначен один год ограничения свободы без штрафа», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда Ирины Жирновой.
Отмечается, что приговор подлежит обжалованию в установленные сроки.
Ранее стало известно, что в Москве за госизмену задержан украинский агент, который запускал беспилотники рядом с военными объектами, чтобы запутать ПВО ложными целями.
В марте Федеральная служба безопасности совместно с МВД России задержала сторонника запрещённой террористической организации «Легион «Свобода России» за подготовку терактов в Брянске.
* «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.