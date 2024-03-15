Сторонника «Легиона «Свобода России» задержали за подготовку терактов в Брянске

Федеральная служба безопасности совместно с МВД России задержала сторонника запрещённой террористической организации «Легион «Свобода России»* за подготовку терактов в Брянске.

Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

Отмечается, что россиянин 2002 года рождения по заданию террористической организации готовил теракты для дестабилизации общественно-политической обстановки в преддверии президентских выборов.

По указанию куратора он изъял из тайника в Калужской области взрывчатку и заложил у входов в административные здания энергетических компаний и социальной инфраструктуры.

Ранее стало известно, что в Москве за госизмену задержан украинский агент, который запускал беспилотники рядом с военными объектами, чтобы запутать ПВО ложными целями.

* «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.