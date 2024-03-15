Сторонника «Легиона «Свобода России» задержали за подготовку терактов в Брянске
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Об этом говорится в сообщении спецслужбы.
Отмечается, что россиянин 2002 года рождения по заданию террористической организации готовил теракты для дестабилизации общественно-политической обстановки в преддверии президентских выборов.
По указанию куратора он изъял из тайника в Калужской области взрывчатку и заложил у входов в административные здания энергетических компаний и социальной инфраструктуры.
Ранее стало известно, что в Москве за госизмену задержан украинский агент, который запускал беспилотники рядом с военными объектами, чтобы запутать ПВО ложными целями.
* «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.