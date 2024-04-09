Образовательные программы «ЭкоХод» прошли для 200 тысяч детей с 2021 года
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Проект «ЭкоХод», созданный при поддержке РЭО, собрал за три года огромное количество людей, разделяющих ценности ответственного отношения к окружающему миру и активно участвующих в формировании экологической повестки», — сказал Буцаев.
За три года существования программы волонтёры РЭО провели образовательные воркшопы, консультационные вебинары, добровольческие акции по сбору макулатуры, пластика, уборке территорий.
Ранее сообщалось, что Всероссийский экомарафон «Переработка. Сдай макулатуру — спаси дерево!» начнётся 15 апреля в Московской области.