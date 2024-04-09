Образовательные программы «ЭкоХод» прошли для 200 тысяч детей с 2021 года

Во Всероссийском образовательном проекте по формированию культуры обращения с отходами «ЭкоХод» приняли участие более 200 тыс. детей и педагогов с 2021 года, заявил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Проект «ЭкоХод», созданный при поддержке РЭО, собрал за три года огромное количество людей, разделяющих ценности ответственного отношения к окружающему миру и активно участвующих в формировании экологической повестки», — сказал Буцаев.

За три года существования программы волонтёры РЭО провели образовательные воркшопы, консультационные вебинары, добровольческие акции по сбору макулатуры, пластика, уборке территорий.

Ранее сообщалось, что Всероссийский экомарафон «Переработка. Сдай макулатуру — спаси дерево!» начнётся 15 апреля в Московской области.