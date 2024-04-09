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Образовательные программы «ЭкоХод» прошли для 200 тысяч детей с 2021 года

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Во Всероссийском образовательном проекте по формированию культуры обращения с отходами «ЭкоХод» приняли участие более 200 тыс. детей и педагогов с 2021 года, заявил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.
Образовательные программы «ЭкоХод» прошли для 200 тысяч детей с 2021 года
  • © РЭО

Об этом сообщает телеканал «360».

«Проект «ЭкоХод», созданный при поддержке РЭО, собрал за три года огромное количество людей, разделяющих ценности ответственного отношения к окружающему миру и активно участвующих в формировании экологической повестки», — сказал Буцаев.

За три года существования программы волонтёры РЭО провели образовательные воркшопы, консультационные вебинары, добровольческие акции по сбору макулатуры, пластика, уборке территорий.

Ранее сообщалось, что Всероссийский экомарафон «Переработка. Сдай макулатуру — спаси дерево!» начнётся 15 апреля в Московской области.

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