Подмосковье примет участие во всероссийском экомарафоне
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов, вторичная переработка бумажных изделий поможет снизить потребление природных ресурсов и снизить объём отходов.
«Путём переработки использованных бумажных изделий, таких как газеты, картон, бумажные упаковки и прочее, можно получить вторичное сырьё для производства новых», — отметил Фирсов.
По его словам, цель акции — возродить традиции сбора макулатуры.
Акция продлится до 23 мая.
Ранее сообщалось, что в Самарской области весной пройдёт экомарафон «Переработка».