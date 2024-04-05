Подмосковье примет участие во всероссийском экомарафоне

Всероссийский экомарафон «Переработка. Сдай макулатуру — спаси дерево!» начнётся 15 апреля в Московской области.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов, вторичная переработка бумажных изделий поможет снизить потребление природных ресурсов и снизить объём отходов.

«Путём переработки использованных бумажных изделий, таких как газеты, картон, бумажные упаковки и прочее, можно получить вторичное сырьё для производства новых», — отметил Фирсов.

По его словам, цель акции — возродить традиции сбора макулатуры.

Акция продлится до 23 мая.

Ранее сообщалось, что в Самарской области весной пройдёт экомарафон «Переработка».