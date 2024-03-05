В Самарской области весной пройдёт экомарафон «Переработка»
- РИА Новости
Об этом пишет volga.news.
Акция пройдёт в виде соревнований между районами и городами регина. Основная её задача — привлечь внимание к проблеме ресурсосбережения и внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.
Экомарафон «Переработка» проводится дважды в год. В предыдущей кампании, с 8 ноября по 25 декабря 2023 года, в регионе собрали 52 415 кг макулатуры.
Ранее сайт kp.ru писал, что заммэра Москвы Пётр Бирюков рассказал об итогах переработки вторсырья в столице в 2023 году.