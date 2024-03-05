В Самарской области весной пройдёт экомарафон «Переработка»

Самарская область весной присоединится к всероссийскому экомарафону «Переработка. Сдай макулатуру — спаси дерево», который проводится при поддержке краудфандинг-проекта «Подари Дерево» (www.подари-дерево.рф).

Об этом пишет volga.news.

Акция пройдёт в виде соревнований между районами и городами регина. Основная её задача — привлечь внимание к проблеме ресурсосбережения и внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.

Экомарафон «Переработка» проводится дважды в год. В предыдущей кампании, с 8 ноября по 25 декабря 2023 года, в регионе собрали 52 415 кг макулатуры.

Ранее сайт kp.ru писал, что заммэра Москвы Пётр Бирюков рассказал об итогах переработки вторсырья в столице в 2023 году.