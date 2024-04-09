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Психолог Кардиакос рассказала, как выявить недобросовестного кандидата на собеседовании

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Психолог Анастасия Кардиакос рассказала, как определить недобросовестного кандидата во время собеседования.
Психолог Кардиакос рассказала, как выявить недобросовестного кандидата на собеседовании
  • Gettyimages.ru

«Вопросы по поводу семьи. Например, семейное положение — присутствие жены, детей зачастую значит, что человек может нести больше ответственности», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её мнению, стоит узнать, как человек проводит свободное время, есть ли у него хобби и увлечения. Это позволит определить темперамент соискателя.

Как считает Кардиакос, также можно спросить, не боится ли кандидат определённой ответственности, привести примеры и спросить, какие действия предпримет соискатель.

Эксперт добавила, что можно спросить и о том, как бы повёл себя человек на месте работодателя, если бы сотрудник нарушил правила трудового договора.

Ранее HR-директор NC Logistic Ирина Пак заявила, что за последние годы средний срок работы на одном месте заметно сократился.

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