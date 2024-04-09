Психолог Кардиакос рассказала, как выявить недобросовестного кандидата на собеседовании

Психолог Анастасия Кардиакос рассказала, как определить недобросовестного кандидата во время собеседования.

«Вопросы по поводу семьи. Например, семейное положение — присутствие жены, детей зачастую значит, что человек может нести больше ответственности», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её мнению, стоит узнать, как человек проводит свободное время, есть ли у него хобби и увлечения. Это позволит определить темперамент соискателя.

Как считает Кардиакос, также можно спросить, не боится ли кандидат определённой ответственности, привести примеры и спросить, какие действия предпримет соискатель.

Эксперт добавила, что можно спросить и о том, как бы повёл себя человек на месте работодателя, если бы сотрудник нарушил правила трудового договора.

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