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В Челябинской области проверяют сообщения об обрушении потолка в школе

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Прокуратура Челябинской области начала проверку информации об обрушении потолка в одной из школ региона.
В Челябинской области проверяют сообщения об обрушении потолка в школе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.

«Прокуратурой области организована проверка по размещённой в СМИ публикации об обрушении потолка в одной из школ Южноуральска. По результатам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сказали в прокуратуре.

Там также отметили, что будет дана оценка исполнению законодательства об образовании и соблюдению прав обучающихся на безопасные условия.

Ранее сообщалось, что екатеринбургскую школу №181 привлекли к ответственности после травмирования десятилетней учащейся.

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