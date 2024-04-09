В Челябинской области проверяют сообщения об обрушении потолка в школе

Прокуратура Челябинской области начала проверку информации об обрушении потолка в одной из школ региона.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.

«Прокуратурой области организована проверка по размещённой в СМИ публикации об обрушении потолка в одной из школ Южноуральска. По результатам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сказали в прокуратуре.

Там также отметили, что будет дана оценка исполнению законодательства об образовании и соблюдению прав обучающихся на безопасные условия.

Ранее сообщалось, что екатеринбургскую школу №181 привлекли к ответственности после травмирования десятилетней учащейся.