Главный детский клинический центр в Подмосковье готов на 90%

Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске готов почти на 90%, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В Подмосковье проживают около 10 млн человек, и до сих пор у нас не было современного детского госпиталя. Я обратился к президенту, который поддержал этот проект. Мы должны сделать всё, чтобы госпиталь справился с потоком ребят из самых разных уголков страны и, конечно, из Московской области», — сказал Воробьёв.

В коллективе будут работать врачи из 21 региона, в том числе из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Краснодара.

Ранее НСН со ссылкой на главу Департамента строительства Рафика Загрутдинова сообщала, что в столичной детской городской клинической больнице святого Владимира приступили к монтажу оборудования в новом корпусе.