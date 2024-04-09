RT в Telegram
Подпишись

Главный детский клинический центр в Подмосковье готов на 90%

Короткая ссылка
Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске готов почти на 90%, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Главный детский клинический центр в Подмосковье готов на 90%

Об этом сообщает телеканал «360».

«В Подмосковье проживают около 10 млн человек, и до сих пор у нас не было современного детского госпиталя. Я обратился к президенту, который поддержал этот проект. Мы должны сделать всё, чтобы госпиталь справился с потоком ребят из самых разных уголков страны и, конечно, из Московской области», — сказал Воробьёв.

В коллективе будут работать врачи из 21 региона, в том числе из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Краснодара.

Ранее НСН со ссылкой на главу Департамента строительства Рафика Загрутдинова сообщала, что в столичной детской городской клинической больнице святого Владимира приступили к монтажу оборудования в новом корпусе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить