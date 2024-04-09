В Москве капитально отремонтируют 50 школ в 2024 году

В программу капитального ремонта школ в Москве в 2024 году войдут 50 учебных заведений, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает НСН.

«Это очень сложный проект не только с точки зрения того, как быстро и качественно отремонтировать школу, но ещё с точки зрения, как обеспечить временный переезд ребят в новое здание, адаптировать к этому новому зданию с минимальными издержками», — сказала Ракова.

По её словам, многие столичные школы были построены десятки лет назад. Специалисты разработали стандарт московских школ, к которому будут приведены здания, добавленные в программу.

Ранее сообщалось, что новый учебный корпус в составе образовательного комплекса ГБОУ «Школа №1298 «Профиль Куркино» появится на Юровской улице в Москве.