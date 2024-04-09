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В Москве появится новый корпус образовательного комплекса ГБОУ «Школа №1298»

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Новый учебный корпус в составе образовательного комплекса ГБОУ «Школа №1298 «Профиль Куркино» появится на Юровской улице в Москве.
В Москве появится новый корпус образовательного комплекса ГБОУ «Школа №1298»
  • Gettyimages.ru
  • © Francisco Solipa

Об этом, как сообщает НСН, рассказал глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Здание будет разделено на три части: дошкольное отделение на 150 мест, начальная школа на 400 мест и консультативный психолого-педагогический центр для детей. На внутренней территории появятся игровые площадки для дошкольников.

Монтажные работы и благоустройство территории уже завершены, ведётся установка оборудования и мебели.

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