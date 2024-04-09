RT в Telegram
Подпишись

Губернатора Чибиса переводят из реанимации в отделение хирургического профиля

Короткая ссылка
Состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на которого 4 апреля было совершено нападение с ножом, улучшается. Врачи приняли решение о его переводе из реанимации в хирургическое отделение.
Губернатора Чибиса переводят из реанимации в отделение хирургического профиля
  • РИА Новости

По словам главы регионального Минздрава Дмитрия Панычева, которые приводит пресс-служба оперативного штаба Мурманской области в своём Telegram-канале, самый опасный период остался позади.

«Сегодня переводим его из отделения реанимации в отделение хирургического профиля и продолжаем посиндромную терапию», — отметил Панычев.

Ранее сам губернатор Мурманской области сообщил, что уже может вставать и ходить после покушения. По словам Чибиса, он рассчитывает как можно скорее вернуться в полноценный рабочий режим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить