Губернатора Чибиса переводят из реанимации в отделение хирургического профиля

Состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на которого 4 апреля было совершено нападение с ножом, улучшается. Врачи приняли решение о его переводе из реанимации в хирургическое отделение.

По словам главы регионального Минздрава Дмитрия Панычева, которые приводит пресс-служба оперативного штаба Мурманской области в своём Telegram-канале, самый опасный период остался позади.

«Сегодня переводим его из отделения реанимации в отделение хирургического профиля и продолжаем посиндромную терапию», — отметил Панычев.

Ранее сам губернатор Мурманской области сообщил, что уже может вставать и ходить после покушения. По словам Чибиса, он рассчитывает как можно скорее вернуться в полноценный рабочий режим.