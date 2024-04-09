Губернатора Чибиса переводят из реанимации в отделение хирургического профиля
- РИА Новости
По словам главы регионального Минздрава Дмитрия Панычева, которые приводит пресс-служба оперативного штаба Мурманской области в своём Telegram-канале, самый опасный период остался позади.
«Сегодня переводим его из отделения реанимации в отделение хирургического профиля и продолжаем посиндромную терапию», — отметил Панычев.
Ранее сам губернатор Мурманской области сообщил, что уже может вставать и ходить после покушения. По словам Чибиса, он рассчитывает как можно скорее вернуться в полноценный рабочий режим.