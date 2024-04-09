Чибис после покушения на него сообщил, что уже может вставать и ходить

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на которого было совершено нападение, сообщил, что уже может вставать и ходить.

«Делаю всё, что говорят врачи, и рассчитываю как можно скорее вернуться в полноценный рабочий режим. Уверен, мой оптимизм поможет телу быстрее излечиться», — сказал Чибис.

Губернатор сопроводил пост видеороликом, на котором он подходит к своей кровати в больничной палате.

7 апреля глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев сообщил RT, что состояние губернатора сейчас стабильное с медленной положительной динамикой.

4 апреля на Чибиса было совершено нападение с ножом. Напавший на Чибиса Александр Быданов заявил, что в момент атаки на главу региона он был трезвым.

Суд отправил Быданова под стражу.