RT в Telegram
Подпишись

Чибис после покушения на него сообщил, что уже может вставать и ходить

Короткая ссылка
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на которого было совершено нападение, сообщил, что уже может вставать и ходить.
Чибис после покушения на него сообщил, что уже может вставать и ходить
  • РИА Новости

«Делаю всё, что говорят врачи, и рассчитываю как можно скорее вернуться в полноценный рабочий режим. Уверен, мой оптимизм поможет телу быстрее излечиться», — сказал Чибис.

Губернатор сопроводил пост видеороликом, на котором он подходит к своей кровати в больничной палате.

7 апреля глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев сообщил RT, что состояние губернатора сейчас стабильное с медленной положительной динамикой.

4 апреля на Чибиса было совершено нападение с ножом. Напавший на Чибиса Александр Быданов заявил, что в момент атаки на главу региона он был трезвым.

Суд отправил Быданова под стражу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить