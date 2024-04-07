Минздрав: состояние Чибиса сейчас стабильное с медленной положительной динамикой

Состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса сейчас стабильное с медленной положительной динамикой, сообщил RT глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев.

Отмечается, что его лечение проходит в палате интенсивной терапии и реанимации областной клинической больницы.

«Говорить, что всё хорошо, пока преждевременно, — не пройден период, в течение которого могут возникнуть какие-то осложнения, ухудшения состояния. Таковы особенности течения послеоперационного периода при подобных ранениях. Врачи круглосуточно наблюдают за состоянием главы региона и оперативно принимают все необходимые решения», — заявил Панычев.

Ранее Чибис, переживший покушение, опубликовал фотографию из палаты, а также поблагодарил граждан за «тысячи добрых пожеланий».