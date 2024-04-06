Напавший на Чибиса заявил, что был трезв в момент нападения на губернатора
- РИА Новости
Как указывает ТАСС, об этом он рассказал перед судебным заседанием. По его словам, он не употребляет алкоголь.
«Я был на больничном. Спина болит, грыжа у меня, принимал лекарства, какие — не знаю, врач прописал», — заявил Быданов.
Говоря о себе, он рассказал, что семьи у него нет и работает на железной дороге. Он также отметил, что всю жизнь прожил в Апатитах.
Ранее глава Мурманской области опубликовал в Telegram видео после операции, которая была проведена из-за покушения на него.
Позднее в СК заявили, что допросили напавшего на губернатора.