Напавший на Чибиса заявил, что был трезв в момент нападения на губернатора

Напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Александр Быданов заявил, что в момент атаки на главу региона он был трезвым.

Как указывает ТАСС, об этом он рассказал перед судебным заседанием. По его словам, он не употребляет алкоголь.

«Я был на больничном. Спина болит, грыжа у меня, принимал лекарства, какие — не знаю, врач прописал», — заявил Быданов.

Говоря о себе, он рассказал, что семьи у него нет и работает на железной дороге. Он также отметил, что всю жизнь прожил в Апатитах.

Ранее глава Мурманской области опубликовал в Telegram видео после операции, которая была проведена из-за покушения на него.

Позднее в СК заявили, что допросили напавшего на губернатора.