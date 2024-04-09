Власти: уровень реки Урал приближается к критической отметке
- Gettyimages.ru
- © Vadim_Orlov
Об этом сообщили в мэрии Оренбурга.
«Уровень воды в реке Урал у Оренбурга на 16:00 (14:00 мск) составил 910 см. Опасный уровень — 930 см», — уточняется в сообщении.
Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составляет 811 см.
Ранее в пресс-центре поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области сообщили, что в реках, протекающих в южных и восточных районах региона, уровень воды стал снижаться.
При этом в горно-заводской зоне уровень воды в водоёмах остаётся неустойчивым.
Также власти Тюменской области назвали самые опасные реки в период паводка.