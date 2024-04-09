Власти: уровень реки Урал приближается к критической отметке

Уровень воды в реке Урал приближается к критической отметке.

Об этом сообщили в мэрии Оренбурга.

«Уровень воды в реке Урал у Оренбурга на 16:00 (14:00 мск) составил 910 см. Опасный уровень — 930 см», — уточняется в сообщении.

Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составляет 811 см.

Ранее в пресс-центре поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области сообщили, что в реках, протекающих в южных и восточных районах региона, уровень воды стал снижаться.

При этом в горно-заводской зоне уровень воды в водоёмах остаётся неустойчивым.

Также власти Тюменской области назвали самые опасные реки в период паводка.