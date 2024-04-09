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В реках Челябинской области зафиксировали снижение уровня воды

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В пресс-центре поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области сообщили, что в реках, протекающих в южных и восточных районах региона, уровень воды стал снижаться. При этом, в горно-заводской зоне уровень воды в водоёмах остаётся неустойчивым.
В реках Челябинской области зафиксировали снижение уровня воды
  • Gettyimages.ru
  • © Robert_Curtis

Об этом информирует URA.RU.

По данным ведомства, в южных районах динамика снижения уровня воды составляет до -30 см (Брединский район), а в восточных районах — до -124 см (Троицкий городской округ).

«Западные и северные районы колебания уровней от -40 см (Саткинский район) до +13 см (Златоустовский городской округ)», — уточнили в пресс-службе.

На контроле остаётся ситуация в четырёх населённых пунктах: в селе Кизильском, Южноуральске, селе Париж и поселке Бреды.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» спрогнозировал ситуацию по паводкам в регионах. Он отметил, что паводковая история в целом по стране будет сохраняться до начала лета.

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