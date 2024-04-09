В реках Челябинской области зафиксировали снижение уровня воды
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Об этом информирует URA.RU.
По данным ведомства, в южных районах динамика снижения уровня воды составляет до -30 см (Брединский район), а в восточных районах — до -124 см (Троицкий городской округ).
«Западные и северные районы колебания уровней от -40 см (Саткинский район) до +13 см (Златоустовский городской округ)», — уточнили в пресс-службе.
На контроле остаётся ситуация в четырёх населённых пунктах: в селе Кизильском, Южноуральске, селе Париж и поселке Бреды.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» спрогнозировал ситуацию по паводкам в регионах. Он отметил, что паводковая история в целом по стране будет сохраняться до начала лета.