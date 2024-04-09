Названы самые опасные реки в период паводка в Тюменской области

Власти Тюменской области назвали самые опасные реки в период паводка.

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в информационном центре правительства региона.

«В связи с интенсивным снеготаянием и паводкоопасной ситуацией в верховьях рек Тобол и Ишим ожидаются значительно высокие уровни воды. Достижение критериев опасного явления ожидается на всех четырёх пунктах наблюдения на Ишиме и двух — на Тоболе», — сказано в сообщении.

На данный момент в водоёмах наблюдается естественный рост уровня воды.

Ранее в Орске для оказания помощи населению вышел плавающий транспортёр МЧС.