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Названы самые опасные реки в период паводка в Тюменской области

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Власти Тюменской области назвали самые опасные реки в период паводка.
Названы самые опасные реки в период паводка в Тюменской области
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в информационном центре правительства региона.

«В связи с интенсивным снеготаянием и паводкоопасной ситуацией в верховьях рек Тобол и Ишим ожидаются значительно высокие уровни воды. Достижение критериев опасного явления ожидается на всех четырёх пунктах наблюдения на Ишиме и двух — на Тоболе», — сказано в сообщении.

На данный момент в водоёмах наблюдается естественный рост уровня воды.

Ранее в Орске для оказания помощи населению вышел плавающий транспортёр МЧС.

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