Названы самые опасные реки в период паводка в Тюменской области
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Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в информационном центре правительства региона.
«В связи с интенсивным снеготаянием и паводкоопасной ситуацией в верховьях рек Тобол и Ишим ожидаются значительно высокие уровни воды. Достижение критериев опасного явления ожидается на всех четырёх пунктах наблюдения на Ишиме и двух — на Тоболе», — сказано в сообщении.
На данный момент в водоёмах наблюдается естественный рост уровня воды.
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