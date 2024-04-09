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Онколог Исакова предупредила об опасности пассивного курения

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Врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова выразила мнение, что безопасного уровня воздействия пассивного курения не существует.
Онколог Исакова предупредила об опасности пассивного курения
  • Gettyimages.ru

«Есть исследования, которые подтверждают, что при пассивном курении табачных сигарет у человека может возникнуть рак лёгкого. Кроме того, пассивные курильщики более подвержены развитию бронхиальной астмы и аллергических реакций, также у них могут возникнуть заболевания сердечно-сосудистой системы», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, дети, которые регулярно подвергаются пассивному курению, более склонны к развитию бронхитов, пневмонии, ушных инфекций.

Как добавила Исакова, нельзя считать безопасным и пассивное курение электронных сигарет.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.

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