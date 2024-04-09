Почти 40% российских компаний сотрудничают с самозанятыми

Эксперты рынка труда провели исследование и выяснили, что почти 40% российских компаний привлекают к работе самозанятых, а ещё 18% планируют сделать это в ближайшем будущем.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сервисы «Работа.ру» и «Подработка».

Большинство предпринимателей (41%), участников опроса, выразили мнение, что всё больше сотрудников будут уходить на «свободный рынок» и работать в качестве независимых экспертов. 34% респондентов уверены, что компании будут чаще прибегать к услугам внештатных специалистов.

Чаще всего сотрудничают с самозанятыми представители малого (58%) и среднего бизнеса (50%).

В то же время большинство крупных (62%) и небольших (41%) компаний пока не имеют опыта работы с ними и не планируют этого делать.

Ранее исследование показало, что лишь треть (33%) россиян работают по специальности.