Почти 40% российских компаний сотрудничают с самозанятыми
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Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сервисы «Работа.ру» и «Подработка».
Большинство предпринимателей (41%), участников опроса, выразили мнение, что всё больше сотрудников будут уходить на «свободный рынок» и работать в качестве независимых экспертов. 34% респондентов уверены, что компании будут чаще прибегать к услугам внештатных специалистов.
Чаще всего сотрудничают с самозанятыми представители малого (58%) и среднего бизнеса (50%).
В то же время большинство крупных (62%) и небольших (41%) компаний пока не имеют опыта работы с ними и не планируют этого делать.
Ранее исследование показало, что лишь треть (33%) россиян работают по специальности.