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Врач Кобелевская: частый пульс может указывать на развитие болезней щитовидки

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Доцент кафедры терапии медицинского факультета Наталья Кобелевская рассказала, что учащённый пульс (тахикардия) может свидетельствовать о развитии ряда серьёзных заболеваний. Одно из них — тиреотоксикоз.
Врач Кобелевская: частый пульс может указывать на развитие болезней щитовидки
  • Gettyimages.ru
  • © Jacobs Stock Photography Ltd

Гормоны щитовидной железы способны увеличивать частоту сердечных сокращений, отсюда высокий пульс, объяснила она в разговоре с газетой «Известия».

Кроме того, нарушение сердечного ритма может говорить о заболеваниях сердца.

Также, по её словам, в некоторых случаях тахикардия является следствием приёма определённых лекарственных препаратов.

Учащённый пульс может способствовать развитию артериальной гипертензии, предупредила Кобелевская.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.

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