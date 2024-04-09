Врач Кобелевская: частый пульс может указывать на развитие болезней щитовидки
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Гормоны щитовидной железы способны увеличивать частоту сердечных сокращений, отсюда высокий пульс, объяснила она в разговоре с газетой «Известия».
Кроме того, нарушение сердечного ритма может говорить о заболеваниях сердца.
Также, по её словам, в некоторых случаях тахикардия является следствием приёма определённых лекарственных препаратов.
Учащённый пульс может способствовать развитию артериальной гипертензии, предупредила Кобелевская.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.