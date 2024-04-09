В Нижнем Новгороде определены победители Национальной технологической олимпиады

Победители Национальной технологической олимпиады среди школьников определены в Нижнем Новгороде.

Об этом, как сообщает ИА «Время Н», рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Более 1100 школьников участвовали в отборочном этапе, а в финальном туре приняли участие более 60 школьников из 15 регионов России.

Определены лидеры и призёры в двух категориях: «Технологии компьютерного зрения и цифровые сервисы» и «Технологии дополненной реальности».

В категории «Технологии компьютерного зрения и цифровые сервисы» Глеб Корелин и Антон Емельянов стали победителями в индивидуальном зачёте, а призёрами стали Александра Веселинович, Андрей Растопшин, Злата Муфаздалова, Ксения Максименко, Алексей Штей, Анатолий Сергунов.

В категории «Технологии дополненной реальности» Роман Коваль стал победителем в индивидуальном зачёте, а призёрами стали Лаврентий Наумов, Владислав Кащеев, Александр Витковский, Артём Холодилов, Егор Даурцев, Лев Салдаев.

В Нижнем Новгороде 19—25 апреля пройдёт заключительный этап олимпиады школьников по математике.