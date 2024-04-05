Заключительный этап олимпиады школьников по математике пройдёт в Нижнем Новгороде

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике состоится в Нижнем Новгороде 19—25 апреля. Его участниками станут более 470 учащихся из разных регионов.

Об этом сообщает ИА «Время Н».

«Всероссийская олимпиада школьников по математике является самым массовым творческим соревнованием одарённых школьников нашей страны. В каждом из двух туров заключительного этапа олимпиады участникам предстоит решить по четыре сложные задачи из различных разделов математики», — заявил председатель центральной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по математике, заместитель председателя жюри олимпиады Назар Агаханов.

Как отметили в региональном Министерстве образования и науки, Всероссийская олимпиада школьников — самая престижная национальная олимпиада. Дипломы победителей и призёров дают право на поступление в престижные вузы без вступительных испытаний.

Ранее сообщалось, что школьники из Москвы завоевали 38 дипломов на олимпиаде по немецкому языку.