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Заключительный этап олимпиады школьников по математике пройдёт в Нижнем Новгороде

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Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике состоится в Нижнем Новгороде 19—25 апреля. Его участниками станут более 470 учащихся из разных регионов.
Заключительный этап олимпиады школьников по математике пройдёт в Нижнем Новгороде
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Время Н».

«Всероссийская олимпиада школьников по математике является самым массовым творческим соревнованием одарённых школьников нашей страны. В каждом из двух туров заключительного этапа олимпиады участникам предстоит решить по четыре сложные задачи из различных разделов математики», — заявил председатель центральной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по математике, заместитель председателя жюри олимпиады Назар Агаханов.

Как отметили в региональном Министерстве образования и науки, Всероссийская олимпиада школьников — самая престижная национальная олимпиада. Дипломы победителей и призёров дают право на поступление в престижные вузы без вступительных испытаний.

Ранее сообщалось, что школьники из Москвы завоевали 38 дипломов на олимпиаде по немецкому языку.

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