Заключительный этап олимпиады школьников по математике пройдёт в Нижнем Новгороде
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает ИА «Время Н».
«Всероссийская олимпиада школьников по математике является самым массовым творческим соревнованием одарённых школьников нашей страны. В каждом из двух туров заключительного этапа олимпиады участникам предстоит решить по четыре сложные задачи из различных разделов математики», — заявил председатель центральной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по математике, заместитель председателя жюри олимпиады Назар Агаханов.
Как отметили в региональном Министерстве образования и науки, Всероссийская олимпиада школьников — самая престижная национальная олимпиада. Дипломы победителей и призёров дают право на поступление в престижные вузы без вступительных испытаний.
Ранее сообщалось, что школьники из Москвы завоевали 38 дипломов на олимпиаде по немецкому языку.