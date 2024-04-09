СК: в Петербурге подростка с оружием задержали после нападения на отца с сыном
Информация об этом появилась в Telegram-канале СК России.
«Вооружённый подросток был впоследствии задержан. Устанавливается местонахождение остальных нападавших», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, глава СК России Александр Бастрыкин поручил главе петербургского главка возбудить уголовное дело и представить доклад.
Ранее в Подмосковье возбудили дело по факту посягательства на жизнь полицейских.
Также глава МВД России Владимир Колокольцев привёл статистику раскрываемости преступлений в стране.