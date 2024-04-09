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СК: в Петербурге подростка с оружием задержали после нападения на отца с сыном

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Группа подростков напала с пистолетом на мужчину с 18-летним сыном у станции метро «Чёрная речка» в Санкт-Петербурге, вооружённого участника конфликта задержали.

Информация об этом появилась в Telegram-канале СК России.

«Вооружённый подросток был впоследствии задержан. Устанавливается местонахождение остальных нападавших», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, глава СК России Александр Бастрыкин поручил главе петербургского главка возбудить уголовное дело и представить доклад.

Ранее в Подмосковье возбудили дело по факту посягательства на жизнь полицейских.

Также глава МВД России Владимир Колокольцев привёл статистику раскрываемости преступлений в стране.

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