СК: в Петербурге подростка с оружием задержали после нападения на отца с сыном

Группа подростков напала с пистолетом на мужчину с 18-летним сыном у станции метро «Чёрная речка» в Санкт-Петербурге, вооружённого участника конфликта задержали.

Информация об этом появилась в Telegram-канале СК России. «Вооружённый подросток был впоследствии задержан. Устанавливается местонахождение остальных нападавших», — говорится в сообщении. По данным ведомства, глава СК России Александр Бастрыкин поручил главе петербургского главка возбудить уголовное дело и представить доклад. Ранее в Подмосковье возбудили дело по факту посягательства на жизнь полицейских. Также глава МВД России Владимир Колокольцев привёл статистику раскрываемости преступлений в стране.