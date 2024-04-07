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Глава МВД России Колокольцев рассказал о статистике раскрываемости преступлений

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Глава МВД России Владимир Колокольцев привёл статистику раскрываемости преступлений в стране.
Глава МВД России Колокольцев рассказал о статистике раскрываемости преступлений
  • РИА Новости

«Раскрываемость разбойных нападений... 96%. Другие виды преступлений: нанесение тяжкого вреда здоровью — 98%, изнасилования — 99%. Ну и, конечно, самый тяжёлый вид преступлений — убийства, раскрываемость 96%», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Колокольцев также напомнил о твёрдом принципе неотвратимости наказания. По его словам, за истёкший год было раскрыто 45 тыс. преступлений прошлых лет, из них 14 тыс. — тяжких и особо тяжких.

Ранее глава МВД сообщил о росте числа преступлений из-за мошенников с Украины.

По словам министра, на Украине действует целый кол-центр, который занимается обманом российских граждан: мошенники дистанционно овладевают денежными средствами россиян.

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