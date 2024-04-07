Глава МВД России Колокольцев рассказал о статистике раскрываемости преступлений
- РИА Новости
«Раскрываемость разбойных нападений... 96%. Другие виды преступлений: нанесение тяжкого вреда здоровью — 98%, изнасилования — 99%. Ну и, конечно, самый тяжёлый вид преступлений — убийства, раскрываемость 96%», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Колокольцев также напомнил о твёрдом принципе неотвратимости наказания. По его словам, за истёкший год было раскрыто 45 тыс. преступлений прошлых лет, из них 14 тыс. — тяжких и особо тяжких.
Ранее глава МВД сообщил о росте числа преступлений из-за мошенников с Украины.
По словам министра, на Украине действует целый кол-центр, который занимается обманом российских граждан: мошенники дистанционно овладевают денежными средствами россиян.