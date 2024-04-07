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Колокольцев заявил о росте числа преступлений из-за мошенников с Украины

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Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о росте числа преступлений из-за мошенников с Украины.
Колокольцев заявил о росте числа преступлений из-за мошенников с Украины
  • РИА Новости

«(Число преступлений. — RT) возросло за счёт айтишных преступлений, за счёт этих мошенничеств, потому что они все попадают в разряд тяжких и особо тяжких. Мы прекрасно знаем, и у нас есть масса тому объективных подтверждений, что заказчики дистанционных мошенничеств находятся на Украине», — сказал он в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

По словам Колокольцева, на Украине действует целый кол-центр, который занимается обманом российских граждан: мошенники дистанционно овладевают денежными средствами россиян.

Ранее украинские мошенники пытались заставить ветерана СВО из Горловки залить зелёнкой урну с бюллетенями на избирательном участке в городе.

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