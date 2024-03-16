RT в Telegram
Подпишись

ФСБ: мошенники с Украины заставляли ветерана СВО залить краской урну на выборах

Короткая ссылка
Украинские мошенники пытались заставить ветерана специальной военной операции из Горловки залить зелёнкой урну с бюллетенями на избирательном участке в городе.
ФСБ: мошенники с Украины заставляли ветерана СВО залить краской урну на выборах
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по ДНР.

«Раненый ветеран СВО Кирилл Сидоров из Горловки рассказал, как украинские кол-центры обманным путём украли у него 3 млн рублей и заставляли залить зелёнкой урну для голосования в обмен на возврат украденной суммы», — приводит сообщение ТАСС.

Мужчина обратился в правоохранительные органы.

16 марта председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что попытки испортить урны для голосования, а также бюллетени в них произошли в 20 субъектах страны на 29 участках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить