ФСБ: мошенники с Украины заставляли ветерана СВО залить краской урну на выборах
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по ДНР.
«Раненый ветеран СВО Кирилл Сидоров из Горловки рассказал, как украинские кол-центры обманным путём украли у него 3 млн рублей и заставляли залить зелёнкой урну для голосования в обмен на возврат украденной суммы», — приводит сообщение ТАСС.
Мужчина обратился в правоохранительные органы.
16 марта председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что попытки испортить урны для голосования, а также бюллетени в них произошли в 20 субъектах страны на 29 участках.