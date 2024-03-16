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Суд в Москве арестовал девушку по статье о помехе избирательным правам

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Бутырский суд Москвы заключил под стражу девушку по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав.
Суд в Москве арестовал девушку по статье о помехе избирательным правам
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу судов.

«Ходатайство о заключении под стражу в отношении А.А. Невмяновой по ч. 2 ст. 141 УК России (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) удовлетворено», — отмечается в заявлении.

По данным следствия, 15 марта женщина на одном из избирательных участков в Москве вылила красящее вещество в урну для бюллетеней.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что попытки испортить урны для голосования, а также бюллетени в них произошли в 20 субъектах страны на 29 участках.

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