Врач Данилова посоветовала определить тип боли в пояснице перед выбором лечения

Врач ЛФК медицинской компании «СберЗдоровье» Римма Данилова рекомендовала определить тип боли в пояснице, перед тем как приступить к лечению.

«Это важно, потому что боли в области поясницы могут быть связаны не с напряжением мышц, а, например, с заболеванием почек, что требует не упражнений, а лекарственной терапии», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, боль в поясничном отделе спины помогут снять упражнения на ягодицы.

«В случае поясничных болей упражнения на ягодичную область позволяют разблокировать крестцово-подвздошные сочленения, тем самым уменьшить избыточный прогиб в спине и сделать движения более лёгкими», — сказала Данилова.

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