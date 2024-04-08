Врач Данилова посоветовала определить тип боли в пояснице перед выбором лечения
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«Это важно, потому что боли в области поясницы могут быть связаны не с напряжением мышц, а, например, с заболеванием почек, что требует не упражнений, а лекарственной терапии», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
По словам врача, боль в поясничном отделе спины помогут снять упражнения на ягодицы.
«В случае поясничных болей упражнения на ягодичную область позволяют разблокировать крестцово-подвздошные сочленения, тем самым уменьшить избыточный прогиб в спине и сделать движения более лёгкими», — сказала Данилова.
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