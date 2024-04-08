RT в Telegram
Подпишись

Стоматолог Лосев рассказал об особенностях лечения зубов у пожилых

Короткая ссылка
Врач-стоматолог Владимир Лосев рассказал об особенностях лечения зубов у пожилых людей.
Стоматолог Лосев рассказал об особенностях лечения зубов у пожилых
  • Gettyimages.ru
  • © SeventyFour

«Да, к людям в пожилом возрасте требуется более внимательное отношение, но при этом с учётом объективного заполнения анкеты и сбора анамнеза каких-то особенных показаний, связанных именно с возрастом, не возникает. Только определённая специфика лечения», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

По словам Лосева, абсолютными противопоказаниями к имплантации являются анемия и новообразования в области челюстно-лицевой области, но это может быть в любом возрасте.

Как отметил врач, зачастую с наступлением пожилого возраста происходит атрофия костной ткани, а следом и мягкой ткани, но это вопрос решаемый.

«Соответственно, часто мы не можем добиться идеальной эстетики, как в более молодом возрасте, поскольку изменены форма и цвет зубов, требуется значительное увеличение высоты нижней трети лица или высоты прикуса — ведь с возрастом происходит достаточно сильная стираемость», — добавил он.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить