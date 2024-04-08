Стоматолог Лосев рассказал об особенностях лечения зубов у пожилых

Врач-стоматолог Владимир Лосев рассказал об особенностях лечения зубов у пожилых людей.

«Да, к людям в пожилом возрасте требуется более внимательное отношение, но при этом с учётом объективного заполнения анкеты и сбора анамнеза каких-то особенных показаний, связанных именно с возрастом, не возникает. Только определённая специфика лечения», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

По словам Лосева, абсолютными противопоказаниями к имплантации являются анемия и новообразования в области челюстно-лицевой области, но это может быть в любом возрасте.

Как отметил врач, зачастую с наступлением пожилого возраста происходит атрофия костной ткани, а следом и мягкой ткани, но это вопрос решаемый.

«Соответственно, часто мы не можем добиться идеальной эстетики, как в более молодом возрасте, поскольку изменены форма и цвет зубов, требуется значительное увеличение высоты нижней трети лица или высоты прикуса — ведь с возрастом происходит достаточно сильная стираемость», — добавил он.

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